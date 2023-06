Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kinder geraten aneinander

Im Fischbacher Strandbad sind am Sonntag gegen 18.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen mehrere Kinder aneinandergeraten. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein 9-Jähriger zunächst im Bereich der Rutsche am Kinderbecken von zwei Jungen getreten und soll kurz darauf im Wasser von dem Duo geschlagen worden sein. Der 11-jährige Bruder des Opfers kam dem Buben zu Hilfe und verhinderte weitere Schläge. Kurz darauf stellte ein Familienangehöriger der beiden Angreifer die beiden 9 und 11 Jahre alten Jungen bei den Umkleiden zur Rede und schubste dabei beide. Erst als weitere Badegäste sowie die Betriebsleitung einschritten, ließ der Mann von den Buben ab. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.

Friedrichshafen

Pedelec-Fahrer übersehen - Unfall

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Leonie-Fürst-Straße hat am Sonntag gegen 16.30 Uhr ein 43 Jahre alter Mercedes-Fahrer zwei 83 und 76 Jahre alte Pedelec-Fahrer übersehen. Während der 83-Jährige dem Fahrzeug noch ausweichen konnte, stürzte seine 76-jährige Begleiterin wegen des Ausweichmanövers und wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht.

Friedrichshafen

Scheibe beschädigt

Eine große Glasscheibe am Gebäude der städtischen Musikschule in der Wendelgardstraße ist am vergangenen Wochenende von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Vandalen die Scheibe mit einem großen Ast ein. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden, die Polizei bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Tettnang

Brand in Gaststätte

In der Küche einer Gaststätte am Bärenplatz ist am Sonntag gegen 19 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen, die sich offenbar im Bereich eines Grills gebildet hatten, rasch löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Gaststätte geräumt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Überlingen

Motorroller gestohlen

Einen Motorroller des Herstellers Yamaha haben Unbekannte am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr vom Parkplatz eines Supermarkts in der Lippertsreuter Straße gestohlen. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder die Angaben zum Verbleib des weinroten Rollers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Meersburg

Zusammenstoß zwischen Pedelec und E-Scooter

Zwei Personen sind bei einer Kollision auf dem Radweg entlang der L 201 zwischen Meersburg und Unteruhldingen am Sonntag gegen 17 Uhr leicht verletzt worden. Ein 47 Jahre alter Pedelec-Fahrer übersah beim Überholen zweier Radfahrer einen 64-Jährigen, der mit seinem E-Scooter entgegenkam. Bei der Kollision stürzten beide und zogen sich Schürfwunden zu. Ein Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Weil dieser den Fuß- und Radweg verbotswidrig benutzt hatte, muss er nun mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Owingen

Radfahrer kollidiert mit gestürztem Roller-Fahrer

Drei Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall auf der Alten Owinger Landstraße am Sonntag gegen 11.30 Uhr gefordert. Ein 67 Jahre alter Motorroller-Lenker bremste sein Zweirad vor einer Kurve etwa auf Höhe des dortigen Golfplatzes wegen eines entgegenkommenden Radfahrers ab. Dabei geriet er ins Schleudern, stürzte von seinem Roller und schlitterte noch einige Meter über die Fahrbahn. Der entgegenkommende 36-jährige Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, überfuhr den 67-Jährigen mit seinem Fahrrad und stürzte ebenfalls. Während der 67-Jährige mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, begaben sich der 36-Jährige und seine 1-jährige Tochter, die im Kinderanhänger mitfuhr, selbstständig in ärztliche Behandlung.

Bermatingen

Unbekannte beschädigen Scheibe

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag eine Glasscheibe an einer Gaststätte in der Gehrenbergstraße beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Überlingen in Verbindung zu setzen.

Uhldingen-Mühlhofen

Radfahrer schneidet Kurve - Unfall

Ein 51-jähriger Fahrradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße leichte Verletzungen erlitten. Der Mann war mit seinem Fahrrad in der dortigen Kurve gestürzt und wurde im Anschluss mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Wie sich erst später herausstellte, hatte ein bislang unbekannter, ca. 30 bis 40 Jahre alter Radfahrer zuvor die Kurve geschnitten und den 51-Jährigen so zu Fall gebracht. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem mit einem roten Muskelshirt bekleideten Mann, der ein rotes Fahrrad fuhr, geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

