LPI-J: Neufahrzeuge angegriffen

Weimar (ots) - In besonders dreister Manier kam gestern eine Diebin zurück an den Tatort. Am vergangenen Wochenende war eine 57-jährige Weimarerin in einem Schuhgeschäft in der Innenstadt unterwegs. Auch wenn die Frau keine Schuhe kaufte, so verließ sie ihn jedoch mit einem neuen Paar im Wert von 120 Euro. Mitarbeiter stellten einen leeren Karton fest. Gestern nun besuchte die Diebin den Laden erneut. An ihren Füßen - die Schuhe, die sie erst wenige Tage zuvor ...

mehr