LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Flurstedt

Apolda (ots) - Am 07.11.2022, gegen 19:40 Uhr hat ein 29jähriger Mann in einem Supermarkt in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda eine Armbanduhr gestohlen. Vom zuständigen Ladendektiv darauf angesprochen, behauptete der Dieb, dass es sich um seine eigene Uhr handelt und verließ den Markt in Richtung Busbahnhof. Dort konnte er durch den Detektiv und die Polizei gestellt werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

