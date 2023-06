Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Altkleidercontainer aufgebrochen

Drei bis vier Personen sollen am Sonntagabend gegen 22 Uhr einen Altkleidercontainer in der Hohenzollernstraße aufgebrochen haben. Ein Zeuge hatte die Unbekannten beobachtet, wie sich diese an dem Container zu schaffen machten und anschließend mit einem roten Fahrzeug davonfuhren. Eine Polizeistreife stellte bei der Begutachtung Hebelspuren an dem Container fest, der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro beziffert. Die Täter konnten indes noch nicht ermittelt werden. Personen, die Hinweise auf diese oder das rote Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Polizei rückt zu Bedrohung aus

Wegen einer Bedrohung sind am Sonntagabend mehrere Polizeistreifen zu einer Wohnung in der Brunnenbergstraße ausgerückt. Nach einem Streit in einer Jugendwohngruppe soll einer der Beteiligten ein Messer gezückt und einen anderen verbal bedroht haben. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Streit bereits beruhigt, verletzt wurde niemand. Gegen den jungen Mann wird nun strafrechtlich ermittelt.

Sigmaringen

Brand in Wohnung

Zu einem Brand sind am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr Feuerwehr und Polizei zu einer Wohnung in der Buchhaldenstraße gerufen worden. Aus noch unklarer Ursache fing Inventar in einem Zimmer Feuer, sodass dieses in der Folge aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund der unklaren Brandumstände hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Gammertingen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Mercedes verursacht, der am Samstag zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Straße "Mittelberg" abgestellt war. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Verursacher. Die Beschädigungen in Form von Kratzern und einer Eindellung auf der Motorhaube könnten durch einen Radfahrer verursacht worden sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden, das wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.

Pfullendorf

In Fahrradschuppen eingebrochen

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Fahrradschuppen in der Straße "Am Stadtweiher" eingebrochen. Die Täter hebelten an dem Schopf eines Mehrfamilienhauses gewaltsam Holzplatten heraus und entwendeten ein E-Bike des Herstellers Meriva. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise zu den Unbekannten unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

