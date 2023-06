Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrgast bei Bremsmanöver verletzt - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag in der Ailinger Straße ereignet hat, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein Busfahrer war gegen 10.50 Uhr mit seinem Linienbus in Richtung Ailingen unterwegs, als ein vorausfahrender Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen Kleinwagen, mutmaßlich VW Golf, stark auf die Bremse trat. Der Fahrer des Linienbusses musste in der Folge ebenfalls abrupt abbremsen, wobei eine Mitfahrerin auf einem Sitzplatz noch vorne geworfen wurde und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Der Pkw fuhr mutmaßlich in eine angrenzende Tiefgarage und war nicht mehr auffindbar. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum verantwortlichen Fahrer oder dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Quad kollidiert mit Pkw - Fahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 21 Uhr in der Paulinenstraße wurde ein 73-jähriger Quad-Fahrer verletzt. Ein 19 Jahre alter BMW-Lenker wollte von der Habichtgasse in die Paulinenstraße fahren und übersah dabei den 73-Jährigen, der entgegen der Fahrtrichtung verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs war. Der Quad-Fahrer touchierte den BMW an der Front, verlor die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Weil sich der Verdacht einer Alkoholisierung des 73-Jährigen ergab, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. An BMW entstand rund 2.000 Euro Sachschaden, am Quad wird dieser auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern noch an.

Tettnang

Porschefahrer nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Flucht ergriffen hat ein bislang unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in der Lindauer Straße am Montag kurz nach 13.30 Uhr. Der Fahrer fuhr mutmaßlich mit einem Porsche aus der Oberdorfer Straße nach links auf die Vorfahrtsstraße in stadtauswärtige Richtung und streifte dabei einen Fiat 500 am Heck, dessen Fahrer in diesem Moment von der Lindauer Straße in die Oberdorfer Straße abbog. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro am Fiat zu kümmern, ergriff der Sportwagenfahrer die Flucht. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann mit Schildmütze gehandelt haben, auf dem Beifahrersitz saß zum Unfallzeitpunkt eine weibliche Begleitung. Bei dem Sportwagen soll es sich um einen silberfarbenen Porsche, mutmaßlich 911 Cabriolet, mit Friedrichshafener Zulassung gehandelt haben. Hinweise zum Unfallverursacher erhofft sich der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0.

Tettnang

Sachbeschädigung

Unbekannte haben zwischen vergangenem Freitag und Samstag in der Enderwiesenstraße Sachschaden angerichtet. Sie entfernten gewaltsam die Umrahmung einer Werbetafel und beschädigten mutwillig einen Einkaufswagen, der zu einem angrenzenden Geschäft gehört. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Meckenbeuren

Parkrempler - Unfallgegner gesucht

Nach einem Parkrempler am vergangenen Freitag um etwa 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des Ravensburger Spielelandes sucht die Polizei nach einem Unfallbeteiligten. Ein Skoda-Fahrer hat beim Ausparken mutmaßlich einen geparkten Wagen touchiert. Weil er zunächst keinen Schaden feststellen konnte, fuhr er weiter. Erst später bemerkte er Kratzer an seinem roten Skoda Fabia und verständigte die Polizei. Das mutmaßlich angefahrene Fahrzeug war zu dieser Zeit nicht mehr an der Unfallstelle. Personen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 an den Polizeiposten Meckenbeuren zu wenden.

Meckenbeuren

Vorfahrt missachtet - Unfall

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Montag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung der Bahnhofstraße zur Hauptstraße entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Eine 50 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr nach rechts in den Einmündungsbereich ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer aus Richtung Ravensburg kommenden 73-jährigen Mazda-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei der den jetzigen Erkenntnissen zufolge glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Kressbronn

Baumaschinen gestohlen

Diverse Baumaschinen haben Unbekannte zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen von einem Firmengelände in der Argenstraße gestohlen. Die Diebe stiegen über einen Zaun auf das Grundstück, öffneten zwei Montagefahrzeuge und nahmen unter anderem Maschinen der Marke "Hilti" und "Flex" mit. Wie hoch der Diebstahlsschaden ausfällt ist aktuell noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinwiese zum Verbleib der Baumaschinen geben können, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Überlingen

Von Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstag gegen 4.45 Uhr auf der L 200a zwischen Tüfingen und Deisendorf ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Honda-Lenker fuhr in Richtung Überlingen, verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Telefonmast stieß. Der 29-Jährige kam mit dem Schrecken davon. An seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, wie hoch dieser am Mast ausfällt, ist aktuell nicht näher bekannt.

