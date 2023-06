Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Feuerwehr rückt zu Brand an Freiflächensolaranlage aus

Zu einem Brand an einer Freiflächensolaranlage sind am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr die Feuerwehr und Polizei auf ein privates Gelände im Bereich der B 311 auf Höhe Altstadthof ausgerückt. Ein Servicemitarbeiter stellte den Brand, der vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Wechselrichter entstand, fest, und verständigte die Einsatzkräfte. Nachdem die Flammen durch die Wehrleute gelöscht wurden, übernahm der Servicemitarbeiter später die weiteren Maßnahmen wie das Trennen einzelner Modulkontakte. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

Sigmaringen

Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Beim rückwärts Rangieren hat am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr ein 64-jähriger VW-Fahrer in der Achbergstraße eine Fußgängerin übersehen und mit dem Fahrzeug leicht erfasst. Die 59-Jährige wurde hierdurch rund einen Meter zurückgestoßen und stürzte. Hierbei zog sie sich eine schwerere Verletzung im Bereich des Oberschenkels zu, ein Rettungsdienst brachte die Fußgängerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bad Saulgau

Fehlalarm in Schule

Zu einem Brandalarm an einer Schule in der Schulstraße sind am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr die Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Brandmelder im Keller eines Nebengebäudes vermutlich aufgrund von Zigarettenrauch ausgelöst. Unklar ist derzeit, wer in den Räumlichkeiten geraucht hat und für den Einsatz verantwortlich ist. Die eingesetzten Kräfte konnten zügig wieder abrücken.

Bad Saulgau

Zeuge klärt Diebstahl auf

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 66-Jährigen, der am Dienstagabend in einem Geschäft in der Hauptstraße ein Sparschwein vom Tresen gestohlen hat. Der Tatverdächtige konnte zunächst flüchten, ein Zeuge erkannte ihn jedoch später in der Stadt wieder und verständigte daraufhin die Polizei.

