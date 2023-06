Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pedale verwechselt - Unfall

Weil sie das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt hat, verursachte eine 80-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 9.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Albrecht-Maier-Straße einen Verkehrsunfall. Beim Einparken gab die Seniorin ungewollt Gas und prallte mit ihrem Opel frontal in einen gegenüber geparkten Audi. An ihrem Wagen entstand 2.000 Euro Sachschaden, am Audi wird dieser auf etwa 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen

Tiefgarageneinfahrt mit Graffiti beschmiert

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 11 Uhr und 15.45 Uhr das Tor einer Tiefgarage in der Hans-Böckler-Straße mit Graffiti besprüht. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Weil er am Mittwochmorgen deutlich alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat, muss ein 27-jähriger Mann mit einer Anzeige rechnen. Der Mann war um kurz nach 1 Uhr mit seinem Wagen auf der Keplerstraße in Richtung Maybachplatz unterwegs und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, wo er gegen ein Verkehrszeichen prallte. Nach mehreren Metern Weiterfahrt kollidierte er mit einer Straßenlaterne und kam zum Stehen. Der 27-Jährige VW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste durch einen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seinem Wagen entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Weil der Mann bei der Unfallaufnahme eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von über zwei Promille hatte wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben. Ihm droht nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Salem

Sattelschlepper kommt von Fahrbahn ab

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 205 zwischen Salem-Stefansfeld und Neufrach. Ein 29 Jahre alter Lastwagenfahrer war mit seinem Sattelzug auf der Landesstraße unterwegs und kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit zwei Bäumen und kam in Hanglage zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Fahrer in eine Klinik. Weil der 40-Tonner zu kippen drohte, musste der Sattelzug mit Kränen geborgen werden. Am Fahrzeug und dem geladenen Teleskoplader entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 280.000 Euro. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis in die Abendstunden. Während dieser Zeit kam es zu Sperrungen und entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Salem

Alkoholisierter E-Roller-Fahrer kollidiert mit Auto

Mutmaßlich alkoholisiert war ein 45 Jahre alter E-Scooter-Fahrer als er am Dienstagabend mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der Mann war unerlaubt auf dem Verbindungsweg von der Kurt-Hahnstraße in Richtung Am Fohrenbühl unterwegs und fuhr dort an einer unübersichtlichen Stelle auf die Straße ein. Dabei übersah er den von der Grenzstraße kommenden Pkw eines 26-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der 45-Jährige auf die Straße geschleudert und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Weil sich der Verdacht ergab, dass der E-Scooter-Fahrer deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, musste er eine Blutprobe abgeben. An seinem Roller entstand mehrere hundert Euro, am Mercedes etwa 5.000 Euro Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Diebstahl auf Campingplatz - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr auf dem Campingplatz Birnau Maurach sein Unwesen getrieben und Gegenstände gestohlen. Durch ein unverschlossenen Wohnwagenfenster griff er zu einer Handtasche und nahm eine Geldbörse an sich. Darüber hinaus begab er sich auf einem anderen Stellplatz in ein offenstehendes Vorzelt und stahl ein Badmäppchen samt Schmuck. Der Dieb wird als etwa 25 Jahre alt, sehr schlank und rund 175 - 180 cm groß beschrieben. Der hagere Mann hatte kurze schwarze Haare, trug einen Vollbart und hatte zwei auffallend lange Schneidezähne. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Hose. Der als südländisch beschriebene Mann soll Zeugenangaben zufolge vorher auf dem Campingplatz herumgestreunt sein und flüchtete offenbar unterhalb des Platzes am See entlang in Richtung Birnau. Zeugen, die den Mann beobachtet haben oder Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 an den Polizeiposten Meersburg zu wenden.

