Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots)

Windischleube: Ein 58-jähriger Fahrer eines Pkw BMW hatte am 22.01.2023, kurz nach 14:00 Uhr die Absicht von der L1353 auf die B7 aufzufahren. Dabei bemerkte er scheinbar den aus Richtung Eschefeld kommenden Fahrer eines Pkw Skoda zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam und der BMW im Straßengraben rutschte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell