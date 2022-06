Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Briefkasten mutwillig aus der Verankerung gerissen

Kasbach-Ohlenberg (ots)

In der Nacht vom 05.06. auf den 06.06.22 wurde ein Briefkasten der Deutschen Post aus der Verankerung eines Geländers in der Bahnhofstraße in Kasbach-Ohlenberg gerissen. Anschließend trug der Täter den Briefkasten bis zum Grillplatz gegenüber des Gemeindehauses und warf ihn dort in eine Hecke. Durch Beamte der PI Linz konnte der Briefkasten aufgefunden und wieder an seine ursprüngliche Örtlichkeit verbracht werden. An dem Briefkasten entstand leichter Sachschaden. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

