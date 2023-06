Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: "Sommer - Sonne - sicher in die Freibadsaison" Polizei für mehr Sicherheit und Zivilcourage in unseren Schwimmbädern

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis (ots)

Anknüpfend an die Kampagne "Sicher.Unterwegs. Im Schwimmbad" aus dem Jahre 2021 greift das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg auch in dieser Badesaison die Problematik der Sommersaison und damit verbunden überfüllter Schwimmbäder in den Landkreisen Ravensburg, Bodenseekreis und Sigmaringen auf und bietet Workshops in Bäderbetrieben an. Auftakt der Vortragsreihe war am Dienstag, den 20.06.2023 im Donaubad in Sigmaringen. In einer breit angelegten Plakat- und Flyerkampagne gehen die Beamten insbesondere auf die Themen Fotografieren, das Recht am eigenen Bild und sexuelle Belästigungen als Straftatbestand ein. So soll die Bereitschaft zu mehr Zivilcourage gefördert und zugleich die Sicherheit für Badende und die der Beschäftigten der Bäderbetriebe verbessert werden. Neben den Plakat- und Flyerkampagnen, in denen insbesondere auf den Umgang mit dem Mobiltelefon und auf die sexuelle Selbstbestimmung eingegangen wird, fördert die Polizei die Sicherheit der Beschäftigten und zeigt Handlungsalternativen bei Notsituationen auf. Inhalt des Workshops sind insbesondere das Erkennen von Gefahrensituationen, Hinweise zum Opferschutz und das entsprechend sichere Vorgehen der Mitarbeitenden und der Verantwortlichen der Bäderbetriebe im Schulterschluss mit der Polizei.

Internet: https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/08/PLAKAT-DIN-A3-Sicher-unterwegs-im-Schwimmbad-WEB.pdf

https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/09/faltblatt-sicher_unterwegs.pdf

www.aktion-tu-was.de

