Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrzeughöhe unterschätzt - Unfall

Weil er offenbar die Höhe seines Gefährts unterschätzt hat, verursachte ein 43-jähriger Sattelzug-Lenker am Mittwoch gegen 9.15 Uhr in der Klufterner Straße einen Verkehrsunfall. Er missachtete das Schild der Durchfahrtshöhe einer Eisenbahnbrücke und stieß mit dem Auflieger gegen die Brücke. Dabei entstand an seinem Lkw rund 2.000 Euro Sachschaden, die Eisenbahnüberführung blieb unbeschädigt.

Friedrichshafen

Musiker angegriffen und bedroht

Die Probe für ein Fanfarenspiel hat einen 33-Jährigen am Mittwochabend offenbar derart auf die Palme gebracht, dass er nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Im Bereich der Bangleise nahe des Flughafens hatte ein Mann mit einer Trompete geprobt, was den 33-jährigen Passanten offenbar missfiel. Weil der Bitte, das Musizieren einzustellen, nicht nachgekommen wurde, trat der in Rage geratene Mann seinem Gegenüber in den Bauch, drohte ihm mit einem Messer und suchte im Anschluss das Weite. Die verständigten Polizisten trafen den 33-Jährigen im Rahmen der Fahndung an und nahmen ihn vorläufig fest. Weil er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Beamten ihn in eine Fachklinik. Auf den 33-Jährigen kommt ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Bedrohung zu.

Tettnang

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch gegen 0.45 Uhr im Hopfenweg in Pfingstweid ermittelt der Polizeiposten Tettnang und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Autofahrer war Zeugenangaben zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Tettnanger Straße unterwegs und streifte dabei einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Focus. An dem geparkten Wagen entstand an der gesamten Fahrzeugseite Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Um eine Schadensregulierung kümmerte sich der Verursacher des Unfalls nicht und fuhr einfach weiter. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem Pkw um einen schwarzen VW Polo (Baujahr 2004 - 2010) oder um einen schwarzen Skoda Octavia (Baujahr 2004 bis 2008) handeln, der an der rechten Fahrzeugseite deutliche Unfallspuren aufweisen müsste. Personen, die sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 an die Polizei zu wenden.

Tettnang

Vorfahrt genommen - Pkw kracht beim Ausweichmanöver in Leitplanke

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Seestraße zwischen Tettnang und Bürgermoos ereignet. Ein 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte von der Abfahrt der B 467 nach links auf die L 333 in Richtung Tettnang einfahren. Dabei übersah er den von links kommenden Mitsubishi-Fahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Der 31-Jährige Lenker wich nach rechts aus. Er verhinderte damit zwar einen Zusammenstoß mit dem Mercedes des Unfallverursachers, prallte jedoch wuchtig in die Leitplanke. Dabei zog sich die Beifahrerin im Mitsubishi leichte Verletzungen zu. Der Wagen, an dem rund 4.000 Euro Sachschaden entstand, war noch fahrbereit. An der Verkehrseinrichtung wird der Schaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Laimnau

Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 31 Jahre alter Rennradfahrer zugezogen, als er am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Argenstraße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der 66-jährige Fahrer des Autos fuhr von einem Grundstück auf die Straße ein und übersah dabei den von links nahenden Zweiradfahrer. Der Radler konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte in den VW. Ein Rettungsdienst brachte den 31-Jährigen in eine Klinik. An seinem Rennrad, dessen Rahmen bei dem Unfall zerbrach, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, am Pkw wird dieser auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Salem

Streit unter Autofahrern

Nach einem Streit am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Leutkircher Straße ermittelt der Polizeiposten Salem gegen einen 44-jährigen Verkehrsteilnehmer. Der Mann soll in der 30er Zone derart dicht aufgefahren sein, dass sich der Vorausfahrende 81-jährige Autofahrer zum Anhalten genötigt fühlte. Der Senior stoppte seinen Wagen und gab dem Mann Zeichen zum Überholen, was dieser in der Folge auch tat. Anstatt weiterzufahren, hielt der Mann jedoch an, stieg aus seinem Wagen und soll sich bedrohlich vor seinem Gegenüber aufgebaut haben. Im weiteren Verlauf habe er den 81-Jährigen und dessen 51 Jahre alte Mitfahrerin beleidigt und der Frau das Mobiltelefon aus der Hand getreten, als diese den Notruf wählen wollte. Auf den 44-Jährigen kommt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

