Landkreis Sigmaringen

Unwetter

In der Zeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr gingen am Mittwochvormittag aufgrund des Unwetters mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Neben mehreren kleineren Bäumen, die auf die Straße gestürzt sind, war im Bereich Meßkirch ein Strommast umgefallen und löste einen kleineren Flächenbrand aus. Dieser wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht, ein größerer Schaden entstand nicht. In der Lange Straße in Herbertingen stürzte ein Baum auf einen fahrenden Pkw, wobei die Fahrzeuginsassen nicht verletzt wurden. Die örtliche Straßenmeisterei entfernte den Baum. Der größte unwetterbedingte Sachschaden dürfte an einem Haus in Sauldorf entstanden sein. An diesem wurden auf einer Dachfläche von rund zehn mal fünf Metern die Ziegel abgedeckt, sodass Wasser in das ältere Wohngebäude eindrang. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, eine Bewohnerin erlitt einen leichten Schock. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Herbertingen

In Kartbahn eingebrochen

Zwischen Sonntagabend und Mittwochnachmittag haben Unbekannte die Eingangstüre einer Kartbahn im Röteweg aufgebrochen. Die Täter verschafften sich so Zugang zu dem Objekt, konnten dem aktuellen Kenntnisstand nach jedoch lediglich einen kleineren Bargeldbetrag erbeuten. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Mengen

Autofahrerin fährt auf Rettungswagen auf

Bei einem Auffahrunfall in der Beizkofer Straße wurden am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr vier Personen leicht verletzt. Eine 43 Jahre alte Ford-Lenkerin übersah, dass ein Rettungswagen vor ihr verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Durch die wuchtige Kollision löste der Airbag im Ford aus. Während die Unfallverursacherin und ihre beiden Kinder vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden, musste der ebenfalls leicht verletzte Beifahrer des Rettungswagens vor Ort nicht behandelt werden. Insgesamt entstand an den Unfallfahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig einseitig gesperrt. Aufgrund der Erstmeldung, wonach möglicherweise eines der beteiligten Fahrzeuge in Brand geraten war, rückte auch die örtliche Feuerwehr zu der Unfallstelle aus.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Dacia hinterlassen, der am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr in der Weißochsengasse abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher schließlich davon. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise etwaiger Zeugen werden unter Tel. 07552/2016-0 erbeten.

