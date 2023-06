Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Wagen prallt in Leitplanke

Eine medizinische Ursache hatte mutmaßlich ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 467 zwischen Tettnang und Kressbronn ereignet hat. Ein 82 Jahre alter Dacia-Lenker war in Richtung Kressbronn unterwegs und verlor auf Höhe der Abfahrt Oberdorf die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam zunächst auf der Gegenfahrspur nach links in den Grünstreifen und streifte im Anschluss rechtsseitig die Leitplanke, bevor er auf Höhe der Ausfahrt frontal in diese prallte. Der Senior zog sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge beim Unfall keine Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. Am Wagen, der abgeschleppt werden musste, entstand rund 4.000 Euro Sachschaden. Wie hoch dieser an der Verkehrseinrichtung ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht.

Meckenbeuren

Betrunkener Radfahrer

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 58-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Moosstraße mit seinem Pedelec gestürzt ist. Bei der Unfallaufnahme wurde der mutmaßliche Grund für den Unfall schnell klar. Der 58-Jährige war deutlich alkoholisiert und pustete weit über drei Promille. Der Mann blieb bei seinem Sturz glücklicherweise unverletzt. Er musste die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterfahren durfte er nicht.

Salem

Pflanzen beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Sportplatz Neufrach erneut mehrere Kübelpflanzen beschädigt. Bereits von Sonntag auf Montag hatten Vandalen die dortigen Gewächse verwüstet. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Markdorf

Unter Drogen unterwegs

Nachdem er am späten Donnerstagabend offenbar unter Drogeneinfluss stehend mit seinem Rad durch Markdorf fuhr und von der Polizei gestoppt wurde, muss ein 42-Jähriger mit Konsequenzen rechnen. Die Beamten waren auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und kontrollierten den Radler. Bei der Überprüfung des 42-Jährigen fanden die Ermittler Marihuana auf. Ein Drogenvortest verlief positiv auf berauschende Substanzen, was für ihn die Abgabe einer Blutprobe in einer Klinik zur Folge hatte. Nun muss er sich strafrechtlich wegen seiner unsicheren Fahrt und des Drogenbesitzes verantworten.

Markdorf

Missglücktes Parkmanöver

Bei einem missglücken Parkmanöver im Bereich der Sporthalle im Johann-Hillebrand-Weg ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr Sachschaden entstanden. Angaben der 43-jährigen BMW-Fahrerin zufolge machte ihr Wagen beim Einparken einen Satz nach vorne und stieß gegen eine Mauer. An ihrem Pkw entstand dabei rund 10.000 Euro, an der Mauer etwa 1.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

