POL-F: 230607 - 0664 Frankfurt: Wenn die Bank anruft - Warnung vor falschen Bankmitarbeitern

Frankfurt (ots) - (di) Bereits am 28. April 2023 kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 04:00 und 05:00 Uhr an der S-Bahn-Station "Frankfurt - Mühlberg" zu einem Raub zum Nachteil eines 51-Jährigen. Der Täter entriss diesem das Mobiltelefon und warf es nach einer Verfolgung durch den Geschädigten in das Gleisbett. Anschließend bestieg der Täter eine S-Bahn ...

