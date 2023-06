Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230606 - 0662 Frankfurt - Gallus: Fahrgäste scheitern bei Raubtat

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei 22 und 29 Jahre alte Männer versuchten am gestrigen Montag (05. Juni 2023) einen 65-jährigen Taxifahrer auszurauben. Dieser drückte jedoch auf das Gaspedal, was das Duo zur Flucht veranlasste. Alarmierte Polizeibeamte konnten beide Täter zu einem späteren Zeitpunkt festnehmen.

Gegen 12:40 Uhr stiegen zwei junge Männer in der Friedrich-Ebert-Anlage in ein Taxi ein und baten darum, zum Flughafen gefahren zu werden. Kurz nach Fahrtbeginn schnappte der 65 Jahre alte Taxifahrer in einem Gespräch zwischen seinen Fahrgästen auf, dass diese offenbar nicht gut bei Kasse sind und bat sie, auszusteigen. In der Folge zog einer der Täter eine Waffe, richtete diese auf den 65-Jährigen und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Der Taxifahrer beschleunigte nun sein Fahrzeug, was den Männern wohl nicht ganz geheuer war. Erneut richteten sie die Waffe auf den Fahrer, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Der 65-Jährige verlangsamte das Taxi, die Männer sprangen raus und ergriffen zu Fuß die Flucht.

Im Zuge der Ermittlungen und eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide Täter im Bahnhofsviertel lokalisiert und festgenommen werden. Dabei fanden die Beamten bei einem der Beschuldigten das mutmaßliche Tatmittel, eine Softair-Waffe, auf und stellten dieses sicher. Während der 29-Jährige nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, ging es für den 22-jährigen Hauptakteur in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Beide müssen sich nun wegen des räuberischen Angriffs auf einen Kraftfahrer verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell