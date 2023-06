Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230606 - 0661 Frankfurt-Westend: Einbruch in Kiosk

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter drangen am Montag (05. Juni 2023) in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam in einen Kiosk am Westendplatz ein. Sie hatten die Scheibe eingeschlagen und entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro sowie 100 Euro Bargeld und eine Flasche Bier.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Rufnummer 069/ 755 - 52199 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell