Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230606 - 0660 Frankfurt - Nordend: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Frankfurt (ots)

(th) Am Montagabend (05. Juni 2023) kam es im Bereich der Höhenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 21:30 Uhr kam es vor einem Kiosk in der Höhenstraße aus bislang ungeklärten Gründen zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 28-Jährigen Sohn des Kioskbetreibers und zwei Männern. Im Laufe des Streits kamen drei weitere Männer hinzu. Aus dem Streit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Sohn leicht verletzt wurde. Sowohl der 68-jährige Vater und Kioskbetreiber, als auch ein 28-Jähriger, der zu diesem Zeitpunkt im Kiosk arbeitete, eilten dem Sohn zur Hilfe. Der 28-jährige wurde dabei ebenfalls leicht verletzt. Die Auseinandersetzung, im Rahmen derer nach bisherigen Erkenntnissen auch diverse Schlagwerkzeuge - unter anderem ein aus der Verankerung gerissenes Verkehrsschild und ein Hockeyschläger - zum Einsatz kamen, verlagerte sich in Richtung Heidestraße, bevor die Täter die Flucht ergriffen.

Im Rahmen der Fahndung konnten in Tatortnähe zwei 19 und 23 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell