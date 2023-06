POL-F: 230605 - 0657 Frankfurt-Unterliederbach: Neue "Schutzleute vor Ort" des 17. Polizeireviers auf Bürgerfest vorgestellt

Frankfurt (ots) - (di) Gestern Nacht (04. Juni 2023) scheiterten zwei jugendliche Rollerdiebe in Eschersheim an einem Kleinkraftrad. Sie wurden durch eine Anwohnerin aufgeschreckt und flüchteten ohne Beute. Eine Anwohnerin wurde gegen 00:00 Uhr in der Straße "Im Mellsig" darauf aufmerksam wie sich zwei Unbekannte an einem Roller vor dem Mehrfamilienhaus zu schaffen ...

mehr