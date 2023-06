Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230605 - 0656 Frankfurt-Eschersheim: Jugendliche Rollerdiebe

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (04. Juni 2023) scheiterten zwei jugendliche Rollerdiebe in Eschersheim an einem Kleinkraftrad. Sie wurden durch eine Anwohnerin aufgeschreckt und flüchteten ohne Beute.

Eine Anwohnerin wurde gegen 00:00 Uhr in der Straße "Im Mellsig" darauf aufmerksam wie sich zwei Unbekannte an einem Roller vor dem Mehrfamilienhaus zu schaffen machten und alarmierte daraufhin die Polizei. Noch bevor die Polizisten eintrafen, entfernten sich die beiden Täter jedoch vom Tatort ohne den Roller. Der verständigte Besitzer stellte fest, dass das Lenkerschloss beschädigte wurde. Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es den Beamten die beiden Rollerknacker noch in der Nähe des Tatortes festzunehmen.

Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten Rollerdiebstahls verantworten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

