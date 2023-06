Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230604 - 0653 Frankfurt-Nordend: Versuchte räuberische Erpressung - Schussabgabe mit Pfefferpistole

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (03. Juni 2023) versuchten zwei junge Männer von einer Gruppe am Merianplatz Wertgegenstände zu erpressen. Als dies misslang, setzte einer der Täter Reizstoff ein. Anschließend flüchteten beide Täter.

Eine fünfköpfige Personengruppe hielt sich gegen 23:30 Uhr im Bereich der Christuskirche am Merianplatz auf, als plötzlich zwei junge Männer auftauchten und auf die Gruppe zugingen. Die Männer sprachen die Gruppe an und forderten auf einmal deren Wertsachen. Die Gruppe weigerte sich, woraufhin die beiden Täter versuchten, gewaltsam die Taschen der Geschädigten zu entreißen, was jedoch misslang. Einer der Täter trat nun gegen die Beine der Geschädigten während der andere eine sogenannte Pfefferpistole zog und in Richtung einer der Geschädigten hielt. Als diese die Pfefferpistole wegschlug, drückte der Täter ab. Er schoss in Richtung der Gruppe, woraufhin sich beide Täter aus dem Staub machten.

Einer der Beiden konnte noch in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden, während der zweite entkam. Ein Geschädigter wurde durch den Reizstoff verletzt. Er erlitt Reizungen im Brust- und Halsbereich. Auch der festgenommene Täter hat durch die Schussabgabe mit der Pfefferpistole etwas abbekommen. Er erlitt Haut- und Augenreizungen. Der 18-jährige Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Suche nach dem zweiten Täter dauert an. Er wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, ca. 18 Jahre alt und 170 cm groß, er trug dunkle Kleidung und eine Baseballmütze mit dem Markenlogo der Firma "Gucci", weiterhin trug er eine Bauchtasche vor der Brust.

Personen, die Hinwiese zur Tat oder dem Täter gegeben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Revier (3. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 - 10300 in Verbindung zu setzen.

