POL-F: 230604 - 0652 Frankfurt-Alt-Sachsenhausen: Männer mit Messer malträtiert - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(di) In der Nacht auf Sonntag (04. Juni 2023) trafen Beamte während ihres Einsatz im Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen auf zwei Männer, die Schnittverletzungen im Gesicht und am Kopf aufwiesen. Grund hierfür war offenbar eine Auseinandersetzung vor einer Bar in der kleinen Rittergasse. Der genaue Tatablauf ist noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zunächst wurden Rettungskräfte gegen 04:25 Uhr in die Frankensteiner Straße geschickt, da hier eine Person mit einer stark blutenden Kopfverletzung angetroffen wurde. Der Mann wies mehrere Schnittverletzungen im Gesicht auf und gab an, dass zwei Personen ihn angegriffen hätten. Aufgrund akuter Behandlungsbedürftigkeit wurde er umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Wenige Minuten später wurden Einsatzkräfte auf eine weitere verletzte Person im Bereich eines Kiosks in der Paradiesgasse angesprochen. Die Person wies ebenfalls eine Schnittverletzung im Gesicht auf und gab an, dass es eine Auseinandersetzung gab, in die er schlichtend eingreifen wollte, und er dabei mit einem Messer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es kurz zuvor vor einer Bar in der Kleinen Rittergasse zu der Auseinandersetzung mit mehreren Personen, bei der die beiden Männer verletzt wurden. Zur Klärung des Tathergangs und zur Erlangung von Hinweisen auf die Täter sucht die Polizei nun Zeugen und bittet Personen, die Angaben zur Tat machen können, sich telefonisch mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 - 10800 in Verbindung zu setzen.

