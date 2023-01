Polizei Köln

POL-K: 230119-1-K Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

Am Donnerstagmorgen (19. Januar) ist eine 22 Jahre alte Fußgängerin in Köln-Lindenthal vom Mercedes eines 57-Jährigen erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll die 22-Jährige gegen 7.30 Uhr mutmaßlich bei "Rot" über die Kreuzung Lindenthalgürtel / Gleueler Straße gerannt und dabei - trotz Gefahrenbremsung - mit dem in Richtung Dürener Straße Fahrenden kollidiert sein. Rettungskräfte brachten die Kölnerin mit Kopfverletzungen in eine Klinik. (mw/kk)

