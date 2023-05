POL-WOB: Versuchter Einbruch in Packstation - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße 03.05.2023, 23.49 Uhr Am Mittwochabend setzten unbekannte Täter in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Jenaer Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen einen Kinderwagen in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Am späten Mittwochabend verständigte ein Anwohner aus der ...

mehr