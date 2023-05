Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht zwei Unfälle - Führerschein sichergestellt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Osseweg und Westerbreite 02.05.2023, 14.40 Uhr

Ein 66-jähriger Caddy-Fahrer aus Wolfsburg verursachte am Dienstagnachmittag zwei Verkehrsunfälle in Fallersleben. Ein Alco-Test ergab einen Promillewert von 2,53. Bei den Unfällen gab es keine Verletzten.

Zunächst erhielt die Polizeistation in Fallersleben am frühen Dienstagnachmittag den Hinweis, dass der Fahrer eines Caddys in der Straße Osseweg in Fallersleben gegen einen geparkten Pkw gefahren war. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden, sondern fuhr davon. Geistesgegenwärtig merkten sich die Zeugen das Kennzeichen des flüchtenden Pkw. Kurze Zeit später fuhr der 66-Jährige an der Kreuzung Westerbreite Ecke Viehtrift auf den vor einer roten Ampel stehenden BMW eines 71-jährigen Wolfsburgers. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die eingesetzten Polizeibeamten bemerkten die offensichtliche Alkoholbeeinflussung des 66-Jährigen, der beim Aussteigen stark schwankte. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,53 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Diese wurde im Klinikum entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Da der 66-Jährige sich während der polizeilichen Maßnahmen immer wieder aggressiv verhielt und sich nicht alleine fortbewegen konnte, wurde er in Gewahrsam genommen. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde der Wolfsburger entlassen.

