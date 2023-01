LPI-G: Körperverletzung in Franz-Stephan-Straße

Gera (ots) - Am 13.01.2023 im Zeitraum von 12:10 Uhr bis 12:20 Uhr stieg ein 12-jähriger Junge an der Haltestelle "Fußgängerbrücke" in die Straßenbahnlinie 3 in Richtung Lusan ein. Kurz danach betraten zwei bisher unbekannte Täter an der Haltestelle "Laune" die Straßenbahn. Ohne ersichtlichen Grund beleidigten sie den 12-Jährigen. Anschließend ergriff einer der Unbekannten die Arme des Geschädigten und hielt ...

