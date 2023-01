Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am 13.01.2023 im Zeitraum von 12:10 Uhr bis 12:20 Uhr stieg ein 12-jähriger Junge an der Haltestelle "Fußgängerbrücke" in die Straßenbahnlinie 3 in Richtung Lusan ein. Kurz danach betraten zwei bisher unbekannte Täter an der Haltestelle "Laune" die Straßenbahn. Ohne ersichtlichen Grund beleidigten sie den 12-Jährigen. Anschließend ergriff einer der Unbekannten die Arme des Geschädigten und hielt diese hinter seinem Rücken fest. Zeitgleich schlug ihm der Andere zweimal kräftig in den Bauch, so dass der Junge Schmerzen verspürte. An der folgenden Station "Brüte" verließen beide Täter die Straßenbahn wieder und flüchteten unerkannt. Der Geschädigte beschrieb einen der Täter als 170cm groß, mit braunen Augen und Haaren. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke und einer dunklen Jeans. Beide Täter waren schätzungsweise 13 - 14 Jahre alt und sollen zudem akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Der Inspektionsdienst Gera (0365/ 829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. (TL)

