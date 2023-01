Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Haselbach: Einem Kindergarten in der Ramsdorfer Straße in Haselbach im Landkreis Altenburger Land näherten sich am vergangen Wochenende (13.01.2023 - 16.01.2023) bislang unbekannter Täter. Offenbar verfolgten sie das Ziel, gewaltsam in die Räumlichkeiten der Kita einzudringen. Glücklicherweise scheiterten die Einbrecher, verursachten jedoch an mehreren Fenstern diversen Sachschaden. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell