Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwere Brandstiftung im Keller - Unbekannte setzen Kinderwagen in Brand

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße

03.05.2023, 23.49 Uhr

Am Mittwochabend setzten unbekannte Täter in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Jenaer Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen einen Kinderwagen in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Am späten Mittwochabend verständigte ein Anwohner aus der Jenaer Straße die Feuerwehr, nachdem er aus dem Keller starken Rauch bemerkt hatte. Die Berufsfeuerwehr begann umgehend nach ihrem Eintreffen mit dem Löschen und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche verhindern. Anwohner hatten sich beim Eintreffen der Polizei schon selbständig in Sicherheit bringen können.

Nach Beendigung der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass ein im Keller abgestellter Kinderwagen offensichtlich in Brand gesetzt worden war.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung oder verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell