Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Praxisräume - Versuchte Einbruche in ein Kosmetikstudio und ein Restaurant

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieversberg, Sauerbruchstraße 01.05.2023, 18.30 Uhr bis 02.05.2023, 05.30 Uhr

Wolfsburg, Wohltberg, Brandenburger Platz 01.05.2023, 18.30 Uhr bis 02.05.2023, 08.55 Uhr

Wolfsburg, Eichelkamp

01.05.2023, 13.00 Uhr bis 02.05.2023, 14.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in zwei Arztpraxen am Klieversberg und in ein Kosmetikstudio im Wolfsburger Stadtteil Wohltberg ein. Bei einem Restaurant im Stadtteil Eichelkam bleib es beim Einbruchsversuch. Eine Aufstellung des Diebesgutes erfolgt in den nächsten Tagen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt ist Gegenstand anhaltender Ermittlungen.

Am Dienstagmorgen stellte ein Mitarbeiter eines Gebäudekomplexes in der Sauerbruchstraße einen Einbruch fest und verständigte die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, in dem mehrere Praxen untergebracht sind und durchwühlten die Räumlichkeiten einer Arzt- sowie einer Rehapraxis.

Einige Stunden später meldete sich eine Mitarbeiterin eines Kosmetikstudios in der Straße Brandenburger Platz. Diese stellte beim Öffnen des Studios Einbruchspuren fest.

Am frühen Dienstagnachmittag verständigte eine Mitarbeiterin eines Restaurants in der Straße Eichelkamp die Polizei, die Einbruchsspuren an der Eingangstür zum Restaurant festgestellt hatte.

Ob die Täter gestört wurden oder sie von der Tat abließen ist derzeit nicht bekannt.

Zeuge, die im Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben könne , werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell