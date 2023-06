Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230606 - 0663 Frankfurt: Die Kriminalpolizei Frankfurt sucht nach Zeugen!

Frankfurt (ots)

(di) Bereits am 28. April 2023 kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 04:00 und 05:00 Uhr an der S-Bahn-Station "Frankfurt - Mühlberg" zu einem Raub zum Nachteil eines 51-Jährigen. Der Täter entriss diesem das Mobiltelefon und warf es nach einer Verfolgung durch den Geschädigten in das Gleisbett.

Anschließend bestieg der Täter eine S-Bahn in Richtung Frankfurt Innenstadt. Er lief das gesamte Bahnabteil entlang, bettelte zunächst weitere Fahrgäste an und beraubte schließlich eine weitere Frau. Ein Fahrgast griff ein und konnte den Täter schließlich an der Haltestelle "Frankfurt - Ostendstraße" aus der S-Bahn vertreiben.

Täterbeschreibung:

- männlich - ca. 20 - 30 Jahre, ca. 170 cm, schlank - wuschelige Haare - blaues T-Shirt - blaue Trainingsanzugshose - dunkle Badelatschen - dunkles Tuch/ Band um den Hals - ungepflegte Erscheinung und schrie in der S-Bahn herum

Wer hat Beobachtungen an den Haltestellen "Frankfurt - Mühlberg", "Frankfurt - Ostendstraße" oder in der betreffenden S-Bahn gemacht?

Hinweise für das Fachkommissariat K14 bitte über die 069/ 755 - 51499, K14.PPFFM@polizei.hessen.de, oder jede andere Polizeidienststelle mitteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell