POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg - Polizeiliche Bilanz des Himmelfahrtstags

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 16.05.2023, ist es am Elmshorner Holstenplatz zum Brand einer Mülltonne auf einem Hinterhof gekommen, der zu einem Schaden an einer Hauswand geführt hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Anwohner kurz vor 18:00 Uhr die in einem Durchgang zwischen zwei Mehrfamilienhäusern stehende Mülltonne und alarmierte die ...

