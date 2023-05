POL-SE: Elmshorn - Mülltonnenbrand verursacht Schaden an Fassade

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch, den 17.05.2023, ist es in Tornesch zu zwei Einbruchsversuchen in Wohnhäuser gekommen. Um 22:00 Uhr erwachte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Schebbel" von lauten Geräuschen und stellten Einbruchsspuren fest. Der oder die Täter dürfte/n das Wohnhaus allerdings nicht betreten haben. Im Riedweg hörten Anwohner zwischen 23:15 und 23:20 Uhr ebenfalls Lärm vom ...

