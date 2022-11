POL-MFR: (1426) 16-jährige Bibi Amina S. aus Schnaittach vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Dinkelsbühl (ots) - Wie mit Meldung 1384 vom 15.11.2022 berichtet, brach über das Wochenende 11.11.2022 bis 14.11.2022 ein zunächst unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Dinkelsbühl ein. Der Kriminalpolizei Ansbach gelang es zwischenzeitlich, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Der zunächst Unbekannte drang mutmaßlich über ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus in der Mögelinstraße ein. Hierbei ...

