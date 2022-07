POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Taxifahrt endet mit Randale

Lautertal (ots) - Am Sonntag (10.07.) wurden auf zwei Feldern, die sich in der Feldgemarkung in Verlängerung der Jahnstraße befinden, mehrere beschädigte Heuballenfolien bemerkt. Die Folierung wurde jeweils an einer Seite der Heuballen großflächig aufgeschnitten. Aufgrund der mutwilligen Beschädigung sind die betroffenen Heuballen nicht mehr verwendbar. Es entstand insgesamt ein Schaden von über 1500 Euro. Der ...

mehr