FW-Schermbeck: Verdächtiger Rauch

Schermbeck (ots) - Gestern wurde der Löschzug Altschermbeck um 17.33 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Bachstraße alarmiert. Hier benötige der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr, um in eine Wohnung zu gelangen. Nachdem die Feuerwehr dem Rettungsdienst Zugang zu dem Patienten verschafft hat, wurde dem Rettungsdienst Tragehilfe geleistet, um den Patienten sicher in den Rettungswagen zu bringen. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 18.09 ...

