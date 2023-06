Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 24.06.23 aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch

Durch Ausweichen wird Frontalzusammenstoß verhindert - Polizei sucht Zeugen

Ein Lkw befuhr am Freitag gegen 14.30 Uhr die B 465 von Reichenhofen in Richtung Diepoldshofen. Ein dahinterfahrender weißer Kleinwagen überholte den Lkw und übersah dabei einen entgegenkommenden Dacia. Die 50jährige Dacia-Lenkerin wich geistesgegenwärtig nach rechts auf den dortigen Grünstreifen und angrenzenden Fahrradweg aus und konnte so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der weiße Kleinwagen fuhr ohne anzuhalten weiter. Verletzt wurde niemand, an dem Dacia entstand kein Schaden. Gegen den Überholenden wird wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch (Tel. 07561/84880) zu melden.

Ravensburg

Dieb verliert seine Geldbörse bei Tatausführung

Von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein unverschlossenes Fahrzeug in der Kuppelnaustraße geöffnet und nach Diebesgut durchwühlt. Entwendet wurde nichts, aber eine Abdeckung beschädigt. Im Fahrzeug wurden die Geldbörse nebst Ausweis eines 20jährigen aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass der junge Mann seine Geldbörse bei der Tatausführung im Fahrzeug verlor. Dementsprechend wird auch gegen ihn ermittelt.

