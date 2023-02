LPI-SHL: Unfallflucht

Schmalkalden (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 24.01.2023, 12:00 Uhr, bis 01.02.2023, 16:00 Uhr, ein Mountainbike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Allendestraße in Schmalkalden. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

