Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 24.06.2023 aus dem Bodenseekreis

Kressbronn (ots)

Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Über eine gekippte Terrassentür wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wohnhaus im Hopfenweg eingedrungen. Neben einem dreistelligen Bargeldbetrag wurden noch zwei elektronische Geräte entwendet. In der Nacht zuvor kam es schon zu einem Einbruch in der St-Gallus-Straße. Dort wurde mit einem am Haus versteckten Notschlüssel durch bislang unbekannte Täterschaft die Haustür geöffnet. Entwendet wurden Bargeld in bislang unbekannter Höhe, ein Ring sowie eine Ledertasche.

Überlingen

Zwei Personen betreten Eisenbahntunnel

Zeugen meldeten der Polizei am Freitagnachmittag zwei Personen, die verbotener Weise in den Eisenbahntunnel am Bahnhof in Richtung Friedrichshafen gelaufen seien. Der Zugverkehr wurde daraufhin gestoppt. Die Betroffenen konnten nach Durchlaufen des Tunnels auf der anderen Seite festgestellt werden. Es handelte sich um zwei Jugendliche. Gegen sie ermittelt die Bundespolizei nun wegen einer Ordnungswidrigkeit. Der Zugverkehr war für knapp 45 Minuten eingestellt.

