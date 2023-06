Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Schlier - Unterankenreute

Beim Dorffest auf die Nase bekommen

Bei den Feierlichkeiten im Rahmen des Dorffestes beim Jugendheim in Unterankenreute wurde am Samstag gegen 22.49 Uhr ein 17-jähriger Festbesucher Opfer einer Körperverletzung. Aus bislang unbekannten Gründen bekam der Jugendliche in einer dunklen Ecke einen Faustschlag in das Gesicht. Eine Behandlung in einem Klinikum in Ravensburg musste veranlasst werden. Obwohl die Tat von Zeugen teilweise beobachtet werden konnte, sind bislang keine Hinweise zum Täter bekannt. Daher bittet das Polizeirevier Ravensburg um sachdienliche Hinweise unter 0751 803-3333.

Ravensburg

Erfolgloser Fluchtversuch vor der Polizei nach Trunkenheitsfahrt

Als eine Polizeistreife in den frühen Sonntagmorgenstunden kurz nach Mitternacht in der Meersburger Straße einen Audi kontrollieren wollte, flüchtete der Fahrer zunächst mit dem Fahrzeug und konnte schlussendlich jedoch vorläufig festgenommen werden. Der Fahrer des Fahrzeugs beschleunigte zunächst trotz der klaren Anhaltesignale des Funkstreifenwagens sein Fahrzeug und versuchte sich so durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Während der Verfolgung durch die Polizei kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug jedoch im Bereich der Alfons-Maurer-Straße bei einem Abbiegevorgang von der Straße ab und touchierte mit hoher Geschwindigkeit den Bordstein, so dass die Vorderachse am Pkw gebrochen ist und das Fahrzeug somit nicht mehr fahrbereit war. Sofort stiegen der Fahrer sowie ein bislang unbekannter Beifahrer aus dem Fahrzeug aus und fingen an davonzurennen. Die Beamten des Polizeirevier Ravensburg holten den Fahrer jedoch ein und konnten diesen vorläufig festnehmen. Es zeigte sich, dass der 30-jährige Mann deutlich betrunken und zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem konnten mehrere Tütchen mit Kokain aufgefunden werden, welche wohl auch diesem Mann zuzuordnen sind. Die Drogen wurden sichergestellt und der Mann nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Er wird sich nun wegen unterschiedlicher Verkehrsdelikte sowie dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Ravensburg

Ungeschützte Feuerstelle trotz Waldbrandgefahr

Glimpflich verlaufen ist die fehlende Vorsicht von bislang unbekannten Waldbesuchern im Bereich Andermannsberg bei der Mariengrotte, nachdem diese dort offensichtlich eine Feuerstelle betrieben. Nachdem am Samstag gegen 17.30 Uhr ein Sportler an dieser Örtlichkeit die ungeschützte Feuerstelle sowie eine entsprechend starke Rauchentwicklung bemerkte, verständigte dieser die Feuerwehr. Obwohl sich keine Personen mehr bei der Feuerstelle befanden glühte das darin befindliche Holz noch stark. Die eingetroffene Feuerwehr löschte die Feuerstelle ab. In diesem Waldstück herrscht momentan die Waldbrandstufe 4, so dass bei einer solchen Feuerstelle ein Übergreifen des Feuers auf einen Wald nicht ausgeschlossen ist. Bei der Stufe 4 von insgesamt 5 Stufen handelt es sich um ein ´hohes Risiko bzw. hohe Gefahr´ des Waldbrandes. Die Waldbrandstufe wird grundsätzlich vom Deutschen Wetterdienst ausgegeben. Die Beamten des Polizeirevier Ravensburg haben die Ermittlungen bezüglich der fahrlässigen Herbeiführung einer Brandgefahr aufgenommen.

Leutkirch

Mehrere Personen schlagen auf ´Opfer´ ein

Das Polizeirevier Leutkirch erhielt am Samstag gegen 22.26 Uhr die Meldung, dass im Bereich der Jet Tankstelle Auf der Heid in Leutkirch mehrere Personen auf eine einzelne Person einschlagen würden, so dass diese bereit blutüberströmt sei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die Täter bereits verschwunden und es konnte nur noch der blutende 26-jährige Geschädigte vor Ort angetroffen werden. Jedoch konnten die Beamten die Täter durch Hinweise von aufmerksamen Zeugen im näheren Bereich als größere Personengruppe feststellen. Die einschreitenden Beamten konnten dabei mehrere Personen der Tat überführen und einige weitere eventuelle Tatverdächtige ermitteln. Da es sich bei den Tätern um Personen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte ordnete der zuständige Bereitschaftsstaatsanwalt die Erhebung einer Sicherheitsleistung an, welche jedoch nicht beigetrieben werden konnte. Aber auch das Opfer wird nicht ohne ein Strafverfahren aus der Sache herauskommen, da die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass dieser zuvor einem der späteren Täter von hinten auf den Kopf geschlagen haben soll und somit eventuell selbst Initiator der Auseinandersetzung war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell