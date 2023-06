Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Motorradfahrer beim Fahrspurwechsel touchiert

Ein Motorradfahrer und seine 20 Jahre alte Mitfahrerin sind am Sonntagnachmittag an der Kreuzung der B 30/B 467 von einem Pkw angefahren worden. Der 24-jährige Motorradfahrer war auf der rechten Fahrspur von Ravensburg in Richtung Tettnang unterwegs, als sich auf der linken Spur neben ihm ein 22-Jähriger in einem BMW einordnete. Der BMW-Lenker wollte kurz entschlossen doch auf die rechte Spur wechseln und übersah dabei den Biker samt Sozia. Beim Zusammenstoß mit dem Motorrad kippte die Maschine und schlitterte über die Straße. Die 20-Jährige und der 24 Jahre alte Fahrer stürzten und verletzten sich leicht. Sie mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Zusammenstoß entstand am Motorrad ein Schaden von rund 3.000 Euro, am BMW beläuft sich dieser auf etwa 2.500 Euro.

Ravensburg

Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Unter Alkoholeinfluss stand eine Autofahrerin, die am Sonntagnachmittag in der Tettnanger Straße einen Unfall verursacht hat. Die 64-jährige Fahrerin touchierte im Vorbeifahren einen in der Straße geparkten Renault Megane und verursachte dabei einen Schaden von rund 1.500 Euro an dem Auto. Ohne sich darum zu scheren, fuhr die Frau weiter. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und der Polizei gemeldet, die die Unfallverursacherin schnell ausfindig machte. Wie die Beamten feststellen mussten, hatte die Fahrerin eine Atemalkoholkonzentration von über 1,4 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin zwei Blutentnahmen, deren Untersuchung den wesentlich zu hohen Alkoholgehalt bei der Frau bestätigen soll. Die 64-Jährige hat sich nun strafrechtlich zu verantworten.

Horgenzell

Betrunkene Fahrradfahrer

Ein Sturz ist zwei betrunkenen Radlern am Sonntagabend auf der Kreisstraße 7973 zum Verhängnis geworden. Die Radfahrer im Alter von 19 und 20 Jahren waren gemeinsam von Ringgenweiler nach Schachen unterwegs, als der 19-Jährige auf der Straße stürzte. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und diverse Schürfwunden. Einen Helm trug der Gestürzte zum Unfallzeitpunkt nicht. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei feststellte, waren sowohl er wie auch sein 20-jähriger Begleiter mit jeweils über 2 Promille deutlich alkoholisiert. Sie haben nun mit Strafanzeigen zu rechnen.

Wangen

Falsche Spendensammlerin unterwegs

Am vergangenen Samstag war in der Wangener Innenstadt eine Frau unterwegs, die unberechtigterweise im Namen eines aktuell in Wangen gastierenden Zirkus Geld gesammelt hat. Die Betrügerin sprach bei verschiedenen Geschäften vor und bat für den Zirkus um Spenden. Einem Mitarbeiter kam die Geschichte verdächtig vor und er fragte direkt beim Zirkus nach. Als ihm dort bestätigt wurde, dass der Zirkus keine Spenden sammle, rief er die Polizei. Der Zirkusinhaber kam indes selbst in die Innenstadt und sprach die betrügerische Geldsammlerin an, die daraufhin versuchte, die Flucht zu ergreifen. Die Wangener Polizisten trafen schließlich auf die 45-jährige Frau sowie deren 20 Jahre alten Sohn und den Zirkusinhaber. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung der vermeintlichen Betrügerin einen höheren zweistelligen Geldbetrag. Er wurde an Anweisung der Staatsanwaltschaft Ravensburg beschlagnahmt. Die 45-Jährige muss sich nun wegen Betruges strafrechtlich verantworten.

Wangen

Verkehrsunfall auf Kreisstraße - Radler nimmt Motoradfahrer die Vorfahrt

Glücklicherweise eher glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Hiltensweiler und Primisweiler am Sonntag. Gegen 17.45 Uhr querte ein 88 Jahre alter Pedelec-Lenker an einer Radwegquerung die Kreisstraße und nahm dabei einem 69-jährigen Motoradfahrer die Vorfahrt. Der Biker, der in Richtung Primisweiler unterwegs war, wich dem Radler stark nach links aus, um eine direkte Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte er und verletzte sich nach erster Einschätzung eher leicht. Seine Maschine schlitterte über die Straße und prallte gegen einen entgegenkommenden Renault, dessen Fahrer nach Hiltensweiler unterwegs war. Der 88-jährige Radlenker erschrak indes so, dass er ebenfalls stürzte und sich leicht verletze. Während er vor Ort medizinisch versorgt wurde, musste der Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand am Motorrad ein Schaden von rund 5.000 und am Renault ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

Wangen

Feuerwehr muss verunfallten Fahrer aus Auto befreien

In seinem Fahrzeug eingeklemmt worden ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8002 am Sonntag gegen 13 Uhr. Der 69 Jahre alte Ford-Lenker war von Kernaten nach Schomburg unterwegs, als er auch noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Straße abkam und gegen die Leitplanke prallte. Die Feuerwehr musste den Mann nach der Kollision aus seinem Pkw befreien. Er zog sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Ford, der im Nachgang abgeschleppt werden musste, entstand beim Zusammenstoß ein Schaden von rund 6.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde teilweise gesperrt.

Isny

Polizei sucht Zeugen nach Beschädigung an Pkw

Zwischen Samstag- und Sonntagabend wurde ein in der Lohbauerstraße geparkter VW Polo beschädigt. Der schwarze Wagen war in dieser Zeit auf einem Parkplatz abgestellt. Der Verursacher beschädigte einen Seitenspiegel des Fahrzeugs, der entstandene Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zur Entstehung des Schadens oder dem Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Bad Waldsee/ Baienfurt

Feuerwehr rückt zu Bränden aus

Zu zwei Bränden mussten die Feuerwehren nach Baienfurt und Bad Waldsee am späten Sonntag ausrücken. Gegen 19.30 Uhr geriet ein Wiesenstück entlang der B 30 zwischen Baienfurt und Bad Waldsee in Flammen. Insgesamt verbrannte eine kleine Fläche von nur wenigen Quadratmetern, die Feuerwehr löschte schnell. Als wahrscheinlich für den Brandausbruch dürfte eine achtlos weggeworfene Zigarette eines Autofahrers gewesen sein. Gegen 22.30 Uhr wurde über Notruf der Brand einer Hecke im Brühlweg in Bad Waldsee gemeldet. Wie sich herausstellte, war keine Hecke, sondern eine Menge Sägespäne, die sich an der Hecke befanden, in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte auch hier, größerer Schaden entstand nicht.

