PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Ravensburg (ots) - Schlier - Unterankenreute Beim Dorffest auf die Nase bekommen Bei den Feierlichkeiten im Rahmen des Dorffestes beim Jugendheim in Unterankenreute wurde am Samstag gegen 22.49 Uhr ein 17-jähriger Festbesucher Opfer einer Körperverletzung. Aus bislang unbekannten Gründen bekam der Jugendliche in einer dunklen Ecke einen Faustschlag in das Gesicht. Eine Behandlung in einem Klinikum in ...

mehr