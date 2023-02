Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht Sachschaden an Hausecke: Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots)

Nicht nur unerheblicher Sachschaden ist am Mittwoch durch bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an einer Hauswand eines Hotels in der Inselstraße verursacht worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Lkw-Fahrer am Mittwoch in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr einen Schaden an der Hausfassade des dortigen Hotels verursachte, welcher sich bis zu einer Höhe von drei Metern erstreckt. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier in Nagold hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

