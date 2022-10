Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Radfahrer verursachte in der Nacht zum Sonntag in der Magdeburger Allee einen Verkehrsunfall. Der 36-Jährige verlor aufgrund seines Alkoholkonsums die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß gegen ein parkendes Auto. Der laute Knall blieb nicht unbemerkt. Ein Zeuge wurde von seinem Fenster aus darauf aufmerksam und informierte die Polizei. Er selbst nahm die Verfolgung nach dem flüchtigen Radfahrer auf und konnte ihn stellen. Er hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Das Alkoholmessgerät zeigte über 1,1, Promille an. Der Sachschaden an dem parkenden Auto wird auf 1.500 EUR geschätzt. (CD)

