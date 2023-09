Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a. N., Lkrs. RW) Unfallbeteiligter verschwindet bis zum Eintreffen der Polizei (Zeugenaufruf) (02.09.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde am Freitagabend (01.09.2023), gegen 19:25 Uhr, auf der K5505, zwischen dem Kreisverkehr Sulz Industriegebiet, kommend von der L409 und dem Kreisverkehr Holzhausen/K5507, ein verunfallter Pkw, vermutlich Ford Fiesta, mit Rottweiler Zulassung, gemeldet. Der Pkw war wohl in Fahrtrichtung Holzhausen gefahren und aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw offensichtlich mehrfach. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei wurde der Pkw durch einen Traktor aus dem Feld gezogen und abgeschleppt. Nach Aussagen von Zeugen war am Pkw offensichtlich Sachschaden entstanden. Der Pkw-Lenker hatte sich am Kopf leicht verletzt, wollte aber keine weitere Hilfe. Ob Flurschaden entstanden ist bedarf der weiteren Klärung. Verkehrsteilnehmer welche den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise zum Pkw, dem Kennzeichen oder zum Fahrzeuglenker machen können mögen sich beim Polizeirevier Oberndorf, unter der Telefonnummer 07423 81010, melden.

