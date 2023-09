Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf einem Discounter-Parkplatz an der Stuttgarter Straße

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag, gegen 09.40 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz an der Stuttgarter Straße zwischen einem Lastwagen und einem VW Touran ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 67-jähriger Lastwagen-Fahrer mit einem Sattelzug zum Abladen auf das Gelände des Lidl-Marktes. Hierbei kam es vermutlich zum Streifvorgang zwischen dem Sattelzug und einem auf dem Parkplatz abgestellten VW Touran. Durch den Unfall entstand am Touran Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Bei der Überprüfung des Lastwagens konnten korrespondierende Unfallspuren an dem Sattelzug festgestellt werden, allerdings stritt der Lkw-Fahrer eine Beteiligung an dem Unfall ab. Nun sucht die Polizei Sulz entsprechende Unfallzeugen und bittet diese, sich mit dem Polizeiposten Sulz, Tel.: 07454 9274-6, in Verbindung zu setzen.

