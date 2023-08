POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Sustrum (ots) - In der Nacht zu Freitag sind bislang unbekannte Täter in eine Garage am Westweg in Sustrum eingebrochen. Zwischen 23 und 7.30 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und entwendeten ein E-Bike sowie eine Bohrmaschine. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: ...

