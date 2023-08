Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Raub gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 21.30 Uhr an der Straße Am Markt in Nordhorn zu einem Raub. Dabei bedroht ein bislang unbekannter Täter einen 21-Jähriger mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als das Opfer der Aufforderung nachkam, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wird als 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hat dunkle Haare und trug einen Pulli sowie Jeans und dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

