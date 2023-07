Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Radfahrer fährt Fußgänger an

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag befuhr ein 31jähriger Mann aus Detmold mit seinem Fahrrad die Lemgoer Straße in Richtung Lemgo. Der Radfahrer fuhr auf dem Gehweg. Kurz vor der Einmündung Marienstraße sah er vor sich zwei Fußgänger und wollte durch Klingeln auf sich aufmerksam machen. Offensichtlich kam es dabei zu einem Missverständnis, sodass der Radler mit einem der Fußgänger, einem 65jährigen Lemgoer, zusammenstieß. Der Fußgänger wurde am Arm verletzt und wird selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Radfahrer blieb trotz eines Sturzes unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell