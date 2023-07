POL-LIP: Fahr Rad - mit Sicherheit und Spaß! Neue Pedelec-Kurse am 09. und 10. August 2023.

Lippe (ots) - In einem Supermarkt in der Lemgoer Straße entwendeten unbekannte Täter 50 Flaschen Vodka. Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstagvormittag zwischen 7 und 11 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben wollen, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: 05231 / ...

mehr