POL-PPMZ: Mainz - Universität; Nach Diebstählen auf dem Gelände der Universität, Tatverdächtiger in Haft - gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des PP Mainz

Mainz - Universität; Nach Diebstählen auf dem Gelände der Universität, Tatverdächtiger in Haft - gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des PP Mainz

Seit dem 30.6.2023 wurden auf dem Gelände der Universität, insbesondere im Bereich der Bibliothek der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften mehrere Laptops, Smartphones und Tablets entwendet.

Nach Hinweisen auf eine verdächtige Person konnte eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 am 05.07.2023 gegen 16 Uhr den Beschuldigten auf dem Universitätsgelände antreffen und kontrollieren. Hierbei wurde bei ihm ein Teil des Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt. Teilweise konnte Diebesgut bereits einzelnen Taten zugeordnet und Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und am 06.07.2023 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz vorgeführt.

Der Ermittlungsrichter erließ antragsgemäß Haftbefehl gegen den 20-jährigen Beschuldigten wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Diebstahls in 3 Fällen. Im Anschluss an die Vorführung wurde der Beschuldigte, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, in eine Jugendstrafanstalt verbracht.

Ob und gegebenenfalls welche weiteren Diebstähle dem Beschuldigten noch zugeordnet werden können, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall gegen kann oder selbst geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden."

